Bombeiros platinenses ganham caminhão de quase R$ 1 milhão

Cerimônia foi discreta por causa da pandemia de Covid-19

O comandante do 7º Subgrupamento Bombeiros Independente, Capitão Angelino José de Siqueira, e sua conceituada equipe, recepcionaram neste final de semana, no centro de Santo Antônio da Platina, o Primeiro- secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, o prefeito local, Professor Zezão, e o secretário de Planejamento, coronel Airton Diniz. Foi feita a entrega oficial de um caminhão VW 17.330 Constellation Zero KM 2020 4×2 (fotos).

São R$ 922.720,00 o valor de aquisição.

As principais características são: Tecnologia embarcada com Câmbio automático Allison; Esguicho com canhão; monitor automático na parte traseira da viatura; Torre automática de iluminação com acionamento remoto; Bomba de combate a incêndios com possibilidade de uso de Líquido Gerador de Espuma (LGE) para combate a incêndios em líquidos inflamáveis.

De acordo com Angelino, já veio com várias mangueiras e quatro esguichos tipo pistola para combate a incêndios.

Um outro caminhão, reformado, também foi agregado à frota.

Presentes também o Tenente Brusamolin; Sub-tenente Luciano; sargento Laertes; cabo Bolzan; os soldados Alex Jr.;

Nogueira e Lucas, além do empresário Orlando Viana, o diretor municipal de Trânsito, Bruno Chagas e o assessor parlamentar Guilherme Saliba.

FOTOS: EMERSON CHAGAS