Botijão de gás furtado em Ibaiti vira polêmica em Japira

Suspeito de receptação não assume suposto crime

Nesta semana, foi encontrado no bairro Novo Jardim, em Japira, um botijão de gás que havia sido furtado há alguns dias.

De acordo com as informações, a vítima descobriu o endereço citado e informou à Polícia Militar, a qual ao se deslocar ao local confirmou a denúncia. Entretanto, de acordo com o acusado, não foi ele o autor do furto, disse que apenas comprou de uma pessoa de Ibaiti.

Tanto o botijão, quanto o suspeito, foram levados à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.