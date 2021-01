Primeira etapa será com o Rally Piocerá, entre hoje e sábado; Loth defende título da categoria Master para a Pro Tork

A temporada 2021 terá início nesta terça-feira, dia 26, com a largada promocional do Rally Piocerá, válido como abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade.

Serão quatro dias de disputas, com saída de Teresina (PI), passando por Piripiri (PI), Ubajara (CE) e Canindé (CE), até a chegada em Aquiraz (CE), cerca de 1.000 quilômetros de percurso.

Um dos favoritos na categoria principal, a Master, é o piloto Emerson Loth, que defende a Pro Tork Racing Team. Ano passado ele venceu a prova e somou pontos importantes que o levaram ao quinto título nacional na modalidade.

A expectativa é de repetir o bom desempenho. Para isso, terá que superar os adversários em um trajeto extremamente desafiador.

O evento promete testar tanto as habilidades dos pilotos quanto à resistência das motocicletas, com um caminho repleto de subidas e descidas de serras, muitos laços, variedade de pisos, passagem em pedras, areias, travessias de rios, tudo o que uma tradicional prova de enduro de regularidade exige. Um cenário bastante diferente do que Emerson encontra em sua cidade, Curitiba.

“Não é nada do que estou acostumado, um terreno bastante diferente de onde treino no Paraná, mas desafio é comigo mesmo. Estou pronto para dar o meu melhor e é claro que gostaria muito de começar o ano com vitória. Por isso, quero fazer uma prova cabeça, um dia de cada vez, sem por as chances em jogo”, explica o atleta conhecido como Bomba.

Devido à pandemia do coronavírus, a 34ª edição do Rally Piocerá precisou se adaptar aos protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelos estados e municípios.

Assim, o evento acontecerá sem a presença de público e em locais isolados. Todos os participantes também deverão realizar testes, aferir a temperatura, usar máscara e álcool em gel, além de manter o distanciamento social em atividades presenciais.

Programação Rally Piocerá 2021

26/1 – terça-feira – Teresina (PI)

Vistoria técnica, briefing virtual e largada promocional

27/1 – quarta-feira – 1º dia

Motos – Teresina (PI) a Piripiri (PI) – 256 km – 7h05min de prova

28/1 – quinta-feira – 2º dia

Motos – Piripiri (PI) a Ubajara (CE) – 187 km – 5h20min de prova

29/1 – sexta-feira – 3º dia

Motos – Ubajara (CE) a Canindé (CE) – 321 km – 9h10min de prova

30/1 – sábado – 4º dia

Motos – Canindé (CE) a Aquiraz (CE) – 194 km – 5h45min de prova

O piloto Pro Tork tem apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.