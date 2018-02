Brasileiro de Velocross será novo desafio para piloto Pro Tork

Novo destaque do esporte do Paraná

Quem acompanhou o Campeonato Paranaense de Velocross em 2017, viu o jovem Alex Júnior (fotos e vídeo) conquistar o título da 230 Pro e também da Força Livre Nacional, além de superar grandes nomes do esporte em algumas corridas das categorias principais. Com 19 anos, o piloto natural de Paulo Frontin (PR) é considerado uma verdadeira promessa e tem todo o apoio da Pro Tork para um novo desafio: disputar o brasileiro da modalidade em 2018.

Para ele, uma grande oportunidade. “Todo dia uma parte do meu sonho se torna realidade. Corro desde os 11 anos, sou apaixonado por moto, mas minha família não tinha muitas condições de bancar no início. Felizmente, eu fui mostrando meu trabalho e consegui ir crescendo. Ano passado recebi o apoio da Pro Tork e tudo melhorou, fui duas vezes campeão. E, agora, com o patrocínio renovado, estou ainda mais confiante”, explica.

Alex já fez algumas provas do nacional, mas nunca conseguiu participar de toda a competição. Seu foco será o título na 230 Pro, porém, ele também irá alinhar no gate da VX2 e VX1 para ganhar experiência.

A abertura está programada para os dias 10 e 11 de março, na cidade de Blumenau (SC). Um fim de semana antes, dias 3 e 4, ele alinha no gate da primeira etapa do Paranaense, em São Mateus do Sul. A expectativa é de alcançar o lugar mais alto no pódio em ambas.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.