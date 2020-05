Briga de casal termina em tragédia em Santo Antônio da Platina

Os dois são do interior de São Paulo e caso ainda é investigado

Um casal de PMs teve uma discussão familiar em torno das 22 horas deste sábado, dia 30, e a situação se transformou num feminicídio ou acidente fatal. Ainda não está claro de quem é a residência na rua Amazonas, Vila Ribeiro, onde ocorreu o fato em Santo Antônio da Platina (foto), uma vez que ambos trabalhavam em Itu, interior de São Paulo.

Há duas versões.

A princípio, a vítima morreu com tiro no tórax por disparo acidental após entrarem em luta corporal durante discussão conjugal. Ou, por desequilíbrio emocional, o homem teria atirado e imediatamente se arrependido.

O 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior com sede em Ourinhos , divisa com o Paraná via Jacarezinho/Santo Antônio da Platina veio buscar o marido, que, detido na 4ª Cia, estava inconsolável e iria se matar se não fosse colegas impedirem.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo para os exames de praxe.

Neste domingo até à tarde, a P5, responsável pela informação do 2º Batalhão da PM de Jacarezinho deve prestar informações.