Briga de família termina com tentativa de homicídio em Guapirama

Visita de ex-marido na zona rural quase acaba em tragédia

Um homem de 36 anos foi espancado e esfaqueado em torno das 20 horas desta sexta-feira, dia nove, em Guapirama.

A Polícia Militar foi até o bairro Dourados, conforme solicitação de Gisleide Batista de Lima, informando que em sua casa havia uma briga generalizada entre seus familiares. Cerca de 25 minutos após a solicitação a equipe chegou ao local, levando em conta a distância e o difícil acesso. Ao chegar na residência, de imediato foi visto um corpo caído no chão todo cortado e ensanguentado(fotos), contudo ainda apresentava sinais vitais e conversava.

Indagado a respeito da situação, o ferido, identificado como Leandro Aparecido dos Santos, disse que naquele local moram seu ex-sogro, a ex-sogra a ex-esposa com a sua filha, e que havia ido visitá-los, contudo acabaram iniciando uma discussão.

Afirmou apenas se lembrar do momento em que seu ex-sogro lhe desferiu um golpe de facão e também Zico, Fabiano e Wellington (não identificados os tipos de parentesco) lhe desferiram facadas e pauladas.

Mas, em contato com vizinhos, houve relatos de que Leandro chegou à residência, totalmente alterado, tentando arrombar a porta.Posteriormente, aconteceu o confronto e uma grande gritaria e em seguida dois carros deixando o local em alta velocidade.

Acionada a ambulância do Hospital Municipal de Guapirama, e no local compareceu o médico Nilzo Nazarethe, que analisando a situação e sua gravidade, optou por encaminhar a vítima de lesões para Santo Antônio da Platina.

Os materiais que provavelmente foram utilizados no crime, um facão ensanguentado, uma faca e uma ripa quebrada, bem como uma carteira contendo R$ 390 com diversos documentos que estava próxima ao corpo, foram apreendidos e entregues na delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora.

Os envolvidos no crime já se apresentaram na delegacia platinense.

Na manhã deste sábado, a reportagem do npdiario apurou que o paciente continua internador – sem risco de morte – no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina.