Briga familiar acaba com tiros em Siqueira Campos

Parentes invadiram casa de chácara com pedaços de madeira, facas e facões

Na noite de quinta-feira, dia cinco, às 22 horas, briga entre familiares acabou com tiros e pessoas feridas numa chácara, localizada no bairro Estação , em Siqueira Campos.

De acordo com as informações, o fato foi registrado após uma denúncia feita à Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e a Rádio Patrulha. Um dos envolvidos infirmou que os parentes invadiram a residência com pedaços de madeira, facas e facões. Com os objetos, duas mulheres e um homem foram agredidos.

Segundo o depoimento de um dos detidos, por causa da violência, ele atirou com um revólver, calibre 22, nos agressores e atingiu dois, no tórax e quadril. Os feridos por arma de fogo foram encaminhados para a Santa Casa local.

Em diligências, localizaram o autor dos disparos e a arma utilizada, carregada com sete munições intactas e mais outras 30 intactas. Diante dos fatos, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.