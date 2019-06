Brigas e tiros de madrugada em Santo Antônio

PM se defendeu de ataques

A situação de Vinícius André Laiter Silva (foto), de 28 anos, é estável. Durante tumulto em torno de 4h10m da madrugada deste sábado, dia 29, na avenida Frei Guilherme Maria, recebeu um tiro que atingiu o fêmur, será submetido a uma cirurgia na segunda-feira, dia primeiro, e não tem risco de morte.

Um PM de folga se deparou com vias de fato entre dois rapazes e ao perceber que outros desceram de um veículo e passaram agredir um deles, desceu de seu veículo e deu voz de abordagem, identificando-se. Dois irmãos estavam brigando e havia confusão, então disparou um tiro de arma de fogo para cima em forma de advertência.

Nesse momento, um dos envolvidos foi em sua direção com xingamentos e ameaças, o PM disse para que se afastasse, mas não obedeceu. Novamente o advertiu e o indivíduo continuou em sua direção, sendo necessário um disparo ao chão para contê-lo e ainda mais outro tiro.

O jovem partiu “para cima” dizendo que iria matá-lo, e o policial então atirou na direção da perna esquerda do oponente. As pessoas envolvidas na briga passaram também a ameaçar e esse então fez contato 190, não conseguindo finalizar a ligação.

Momentos depois, uma equipe chegou ao local (foto) e conseguiu conter a confusão. O policial foi agredido com um soco e o seu carro danificado. O rapaz ferido foi encaminhado pela equipe dos bombeiros ao Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Além da arma recolhida, foi instaurado procedimento administrativo com a finalidade de apurar o ocorrido.

O local do fato foi ao lado do Porão Hamburgueria, porém o estabelecimento comercial estava fechado. E na frente da Sílvia Automóveis.

A mãe dos dois irmãos entrou em contato com o npdiario para explicar a questão. Ela estava junto e disse que o grupo estava se despedindo para todos irem embora quando seus dois filhos de desentenderam e iniciaram as agressões físicas, “achei que o PM deveria ser mais cauteloso e não mostrar a arma”, assinalou, admitindo que o clima estava tenso e os amigos tinham , de fato, tomado bebida alcoólica.

A genitora tem quatro filhos e lamentou o ocorrido, pedindo para que as pessoas não se utilizem das redes sociais para não tornar o caso ainda mais polêmico e estressante.

O tenente-coronel José Luiz Oliveira , comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, afirmou ao npdiario que está com a família no momento.

Sobre o ocorrido será mesmo instaurado procedimento para apurar os detalhes, “lembrando que feitos exames com etilômetro, deu zero no PM e alterado nos demais envolvidos. Também será apurado o vazamento de documento oficial nas medidas sociais (Boletim de ocorrência)”.