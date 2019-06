Bruno e Marrone fazem sucesso na FAPI (vídeo)

Na noite de sexta-feira

Show de Bruno e Marrone levou sexta-feira , dia sete, milhares de pessoas à arena de shows do Parque Olavo Ferreira de Sá na noite de abertura da 53ª FAPI (Feira Agropecuária) de Ourinhos(SP).

Pela segunda vez na Feira, após 14 anos da primeira apresentação, a dupla levantou o público de cerca de 40 mil pessoas ao som dos principais sucessos da carreira, entre eles “Dormi na Praça”, “Surto de Amor”, “Na Conta da Loucura” e “Choram as Rosas”.

Em entrevista no camarim, os músicos revelaram os segredos para permanecer na estrada ao longo de 33 anos de carreira, relembraram o carinho da população ourinhense e agradeceram o convite para se apresentarem em mais uma FAPI.

“Estivemos aqui há 14 nos. Hoje vamos relembrar a receptividade da população. O pessoal gosta muito de nossas canções. Toda essa região do interior, Paraná e Brasil todo, graças a Deus, gosta muito de nossas músicas. Por onde a gente passa o pessoal tem feito uma festa muito bonita. Temos que agradecer muito porque não é fácil manter uma carreira de 33 anos, fazendo 20 shows por mês, com a concorrência de tantos de artistas e duplas e a gente conseguir permanecer”, declara Bruno.



Marrone destaca que para se manter na ativa por mais de três décadas é preciso fazer escolhas conscientes.

“A pessoa tem que ser equilibrada. Eu parei um pouco de beber. A gente vai ficando mais velho, vai cortando algumas coisas que incomodam. Quero conforto espiritual e físico, não quero nada que me incomode para poder dar seguimento. É muita estrada, show, trabalho. Esse equilíbrio permite que a gente toque nossa carreira”, diz.

Antes de subir ao palco a dupla agradeceu a receptividade do público.

“É um prazer muito grande estar aqui na 53ª FAPI com essa população maravilhosa nessa festa linda comemorando juntos a vida. É muito legal pra nós estar aqui de volta. Obrigado pelos organizadores e pela Prefeitura pelo convite.”

MAIS SHOWS

A 53ª edição da FAPI (Feira Agropecuária e Industrial) de Ourinhos, que vai até dia 16 de junho, é a maior feira de portões abertos do Brasil e, terá nesta edição, programação diferenciada, com parque de diversões, praça de alimentação, rodeio, vôlei de areia e shows inteiramente gratuitos aos visitantes.

A abertura oficial da “FAPI do Centenário” foi neste sábado (08), com a presença de autoridades de Ourinhos e região. Na mesma noite, a partir será o show da dupla Chitãozinho e Xororó.

