Brutalmente assassinado morador de rua em Ibaiti

Pauladas o levaram a morte

Na madrugada de segunda-feira, dia 24, um morador de rua foi assassinado de maneira brutal no centro da cidade de Ibaiti.

De acordo com as informações da Polícia Militar, Polícia Civil e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), os quais estiveram presentes no local para atender o caso, bateram-o com pauladas até que ele perdesse a vida.

Ainda não se sabe o motivo do assassinato, mas o crime está sendo investigado. O corpo da vítima foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.