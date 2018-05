Cabana do Lago: hoje tem picanha Premium, steak de Angus, bife de chorizo e churrasco argentino

Serão oferecidos acompanhamentos e outros pratos também até 17 horas desta terça-feira

Almoço especial neste domindo, Dia do Trabalhador, oportunidade de descansar e degustar delícias: Cortes como Prime Rib,Bife De Chorizo, churrasco argentino,Picanha Premium e Steak de Angus.

A Cabana do Lago fica no KM 59 da BR-153, a 14 KM de Santo Antônio da Platina, no trecho entre Guapirama.

Mais informações e reservas : (43) 99191-9340 , 99846-2660 e 99977-1722.