Cabana do Lago tem Jantar para Casais sábado e churrasco especial domingo

Ambiente paradisíaco, atendimento exemplar e qualidade total nos alimentos

A Cabana do Lago promove Jantar Especial Para Casais na noite deste sábado. E com Show de humor.

Cardápio com Entradas, Prato Principal e Sobremesa.

Show com Edson Farias.

Familiares e amigos também são bem-vindos.

Reserva de Mesas e Informações

Whatsapp: 99977-1722 ou na Recepção: 43 99650-0461.

E Almoço Especial no Domingo de Páscoa.

Menu especial de churrasco.

Carnes Selecionadass.

Acompanhamentos Exclusivos.

Visita do Coelhinho da Páscoa para Sessão de Fotos.

Diversão em Família.

Música ao Vivo.

Reservas de Mesas pelo Whats: 99977-1722, ou ligue na Recepção: 43 99650-0461

Situada às margens da BR 153, no Km 59, em Guapirama, distante 14 km de Santo Antônio da Platina, encontra-se a Pousada Cabana do Lago, dentro da Fazenda Ecológica Cabana do Lago.

Da família Pucci desde 2006, a fazenda destina-se a exploração de pecuária e reflorestamento de eucalipto, com estrutura completa de beneficiamento e tratamento de madeiras.Todas as madeiras usadas nas construções foram provenientes de árvores plantadas em 1996, pelo proprietário, em outra propriedade da família situada no município de Ventania.

O cuidado com a ecologia está presente até na aquisição das telhas, que são ecológicas, oriundas do processo de reaproveitamento de caixas longa vida.

A propriedade possui várias nascentes de água. Elas deram origem aos 5 lagos destinados as pescarias esportivas, passeio de tirolesa e pedalinhos.

Muitos animais como garças, lontras, lebres, quero-queros e cervos campeiros habitam livremente nos campos da pousada e podem ser vistos durante o dia. Isso sem falar do grande número de pássaros.

Todas as construções foram inspiradas no velho oeste americano, sendo que cada uma refere-se a personagens, cidades ou programas daquela época, como a Cabana do Daniel Boone, a Cabana Laredo, a Cabana Montana e o Forte Apache.