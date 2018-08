Cabeleireira platinense morre a poucos dias do casamento

Corpo está sendo velado na Funerária Platinense

O corpo de Solange de Moraes Mendonça (fotos) será sepultado na tarde desta segunda-feira, dia 27, no cemitério São João Batista, no centro de Santo Antônio da Platina.Ela faleceu ontem com um infarto.

Ela tinha 55 anos,um filho e três filhas, era dona do Bela Brasil, salão de beleza na rua Rui Barbosa.

Especializada em estética facial e corporal, se preparava para se casar no próximo dia oito.

