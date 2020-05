Caçador mata amigo por engano em Ribeirão do Pinhal

Grupo legalizado estava caçando javalis num milharal

Caçadores da região sul do Paraná estavam numa fazenda no distrito da Triolândia, em Ribeirão do Pinhal, para fazer o manejo de porcos do mato ( javaporco). A caça e o grupo são regulamentados, da Equipe Diamante, da região dos Campos Gerais e da Capital. Na manhã deste sábado, dia 30, estavam caçando na fazenda “Bom Retiro” quando no meio de um milharal um parceiro confundiu o amigo com um animal devido a visibilidade ruim no meio da plantação e efetuou um disparo de arma calibre 12, atingindo o tórax do companheiro.

Rapidamente, foi prestado socorro e encaminhado ao Pronto de Socorro local, mas a vítima não resistiu e perdeu a vida. Natálio de Castro, morador da colônia Witmarsum , da cidade de Palmeira, tinha 50 anos. Seu filho, 21, estava no local da fatalidade.

As Polícias Militares de Ribeirão do Pinhal, Abatiá, Guapirama e Santo Antônio da Platina participaram da ação em seguida.

O autor juntamente com a sua espingarda e os outros membros ( também de Lapa, Curitiba e Almirante Tamandaré) e armas ( todas regularizadas) foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos.

A Equipe Diamante integra membros cadastrados junto ao IBAMA(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para o abate dos animais.Eles são “controladores” da espécie exótica “invasora” Javali. Eles se auto-denominam Javalizeiros dos Campos Gerais.