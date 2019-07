Café consolida importância econômica no Norte Pioneiro

Representa área de 62% no Paraná

O Paraná fechou 2018 como o sexto maior produtor de café do País. A expectativa para este ano é que produção fique entre 1 milhão e 1,1 milhão de sacas de 60 quilos, de acordo com estimativa da Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento. A área total do Estado destinada ao cultivo do café é de 40,1 mil hectares.

Este ano, com total apoio do governo estadual, a colheita começou mais cedo. Até agora foram colhidos 25.725 hectares (69%) no Paraná. Na região de Jacarezinho, onde está localizado Ribeirão Claro, palco da Fescafé (que termina neste domingo,dia sete), a área total de plantio é de 19,1 mil hectares. Ali já foram colhidos 14.325 hectares (75%).

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento estima entre 5 mil a 7 mil propriedades de café no Paraná – 62% delas se concentram no Norte Pioneiro.

Uma preocupação dos produtores é o preço do produto. Alguns cafeicultores ainda estão com parte da produção da última safra estocada à espera da recuperação do valor. O preço médio de 2018 para a saca de 60 quilos foi de R$ 407. Este ano, o preço médio está em R$ 373. Como comparativo, em junho de 2018 o preço médio foi de R$ 425, enquanto em junho deste ano ficou em R$ 375 (queda de 12%).

NORTE PIONEIRO – O Café do Norte Pioneiro foi o primeiro produto a obter o registro de Indicação Geográfica (IG) junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). A tradição e a importância do café para o desenvolvimento da região são fatores que impulsionaram essa conquista obtida já há sete anos. Os produtos com registro de Indicação Geográfica são aqueles com características diferenciadas por serem produzidos em uma região ou território específicos.

Os benefícios do registro de IG para a produção cafeeira são confirmados na prática. A atividade ajudou a desenvolver uma região inteira, no caso, todos os 46 municípios do Norte Pioneiro.