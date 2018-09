Café Container inaugura sábado em Ribeirão do Pinhal

Empreendimento é referência na região

Neste sábado, dia 8, será inaugurado na cidade de Ribeirão do Pinhal o Café Container anexo ao Complexo de Lazer O Pescador.

O evento de inicia-se às 9 da manhã com o corte da fita inaugural, queima de fogos, som ao vivo de saxofone e um brinde especial para as primeiras 30 pessoas que comparecerem para prestigiar este empreendimento. Ficará em clima de inauguração o dia todo, até as 17h

O Café Container é fruto de muita dedicação, trazendo modernidade, variedade, inovação e conveniência para a população de nossa região.

O local é de fácil acesso e estacionamento para quem está trafegando pela PR 436, logo no início da cidade, na Avenida Silveira Pinto, a principal da cidade. Dentro do contêiner foi instalada uma moderna cozinha para preparação dos variados itens do cardápio.

Cardápio

O cardápio do Café Container foi criado para surpreender pela sua variedade de sabores e opções. No café da manhã haverá café expresso, drinks de café (como café com sorvete), vitaminas, smoothies e sucos. Os sanduíches vão dos mais tradicionais como misto quente e pão na chapa com manteiga até o famosos Sanduíche com Mortadela e Queijo e a receita original do Bauru (com Rosbife).

Também haverá oferta de deliciosos bolos e doces da Confeitaria Fina Glassê.

Conveniência

O horário de funcionamento será de Segunda a Sábado das 8 às 19h.

Uma novidade de conveniência é a loja de presentes: grande variedade de canecas, relógios, copos, pelúcias entre outros “mimos” à venda para aquele presente de última hora.

Café Container OPescador

Inauguração: 08 de setembro de 2018

Horário: das 9 às 17h

Entrada Franca