Cafezais seguem em expansão na cidade favorecidos por um conjunto de fatores

Quando mencionada a cidade de Carlópolis,a primeira lembrança que vem à cabeça é a sua goiaba. E não é para menos: o município possui certificação de origem e exporta grande parte da produção do fruto, colhido o ano inteiro em mais de 700 hectares.

Banhada pela paradisíaca represa de Chavantes, com suas ilhas salpicadas de casas de veraneio, Carlópolis é também reconhecida pelo seu potencial turístico.

Mas, nem todo mundo sabe que, de duas décadas para cá, o município se firmou como o principal produtor de café do Paraná, deixando para trás regiões tradicionais. Enquanto nessas outras a cafeicultura perdeu espaço e importância econômica, em Carlópolis os cafezais seguem em expansão, favorecidos por um conjunto de fatores.

São cerca de 6 mil hectares de cafezais e a maioria dos produtores adota modernas tecnologias, como a mecanização das operações. Entre 60 a 70% das lavouras são colhidas com máquinas, em 20% o serviço é executado com equipamentos manuais para a derriça dos grãos e nos restantes 10% a colheita se desenvolve à maneira convencional, em que trabalhadores desprendem os grãos com as mãos.

A Fazenda Harmonia, localizada no coração da represa de Chavantes em Carlópolis, produz e comercializa o café Kaldi, do tipo Gourmet, que possui várias certificações e foi o vencedor da última edição do Prêmio ABIC (Associação Brasileira de Indústrias de Café) na Décima Sétima Edição do Concurso de Qualidade – Origens do Brasil (Safra 2020) como o melhor café do Paraná.

A propriedade onde é produzido o Kaldi Café Gourmet está localizada em Carlópolis, numa região reconhecida pela Indicação Geográfica de Procedência.

Adquirida em dezembro de 1999, a antiga fazenda foi completamente reestruturada com tudo o que há de mais moderno na cafeicultura, desde o cultivo das mudas até a chegada do café ao consumidor final. Além deste prêmio, a propriedade já recebeu diversas outras premiações, entre elas, o 1º lugar na categoria Café Cereja Descascado, no concurso Norte Pioneiro.

Atualmente a Fazenda conta com uma produtividade média de 45 sacas por hectare/ano. Todos os lotes de cafés especiais produzidos na fazenda possuem total rastreabilidade, com manejos extremamente controlados, ambientalmente corretos e sustentáveis.

A tecnologia tem auxiliado em grande parte da produção cafeeira no país, e a Fazenda Harmonia utiliza tecnologia de ponta em sua produção.

O cultivo conta com um moderno sistema de irrigação por gotejamento e fertirrigação – técnica de adubação que utiliza a água de irrigação para levar nutrientes a taxas variáveis ao solo cultivado, suprindo exatamente as necessidades da planta, sem prejudicar o meio ambiente. Tudo é controlado por um sistema computadorizado, no qual é possível programar, acompanhar e controlar toda a lavoura em tempo real, sabendo exatamente a quantidade de água aplicada, e também os tipos e quantidades de fertilizantes que estão sendo distribuídos em cada área cultivada.

Buscando continuamente a alta qualidade do café, a Fazenda Harmonia e o Kaldi Café Gourmet conquistaram as mais criteriosas e renomadas Certificações Nacionais e Internacionais, tornando o nosso café apto para atender os mais seletos e exigentes clientes no Brasil e no Mundo, sendo:

CERTIFICADOS: