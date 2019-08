Cai diferença populacional entre Cornélio e Santo Antônio da Platina

IBGE divulgou estimativa

Em 2010 Cornélio Procópio que pertence à região do Norte do Paraná, registrava um número oficial de 46.928 habitantes, conforme censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), enquanto que Santo Antônio da Platina, que está localizado no Norte Pioneiro , tinha oficialmente 42.707 pessoas. A diferença entre os dois municípios mais populosos era de 4.221.

Passados nove anos, o IBGE tornou público na manhã desta quarta-feira, dia 28, sua mais nova estatística da população do País e a diferença entre os dois municípios caiu para 1.852, ou seja, Cornélio teve um déficit populacional de 2.369 diante de Santo Antônio da Platina. Hoje o município platinense está com 45.993 habitantes e, Cornélio, com 47.845.

A diferença de habitantes entre Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina era de 2.858 moradores procopenses; mas, no período de 2010 até 2017, Santo Antônio registrou maior crescimento populacional com 3.112 pessoas, enquanto em Cornélio o aumento foi de apenas 1.749, sendo uma diferença de 1.363 pessoas a mais no município platinense.

Na projeção, é provável e razoável prever que Santo Antônio da Platina ultrapasse Cornélio nos próximos quatro anos e meio em termos de população.

Veja o número de seu município no quadro abaixo deste texto.

A Capital Paranaense, Curitiba, continua sendo a mais habitada, seguida de Londrina, em segundo lugar, Maringá em terceiro e, em quarto, Ponta Grossa.

Ente os 399 municípios paranaenses Cornélio Procópio ocupa a 38ª posição enquanto que Santo Antônio da Platina é o 41º município mais bem colocado. Jacarezinho está em 45º lugar com 39.378 habitantes. Em 48º está Jaguariaíva com 34.857 moradores; Bandeirantes ocupa a 62ª posição com 31.367 pessoas; Ibaiti é a 63ª com 31.364.

A estimativa do IBGE envolve os 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho deste ano. Acredita-se que o Brasil, hoje, tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano, o que significa que houve uma queda do crescimento numa comparação ao período de 2017/2018, conforme a Projeção da População de 2018.

Cambará aparece com 25.360, enquanto Siqueira Campos com 21.016, na sequência Andirá surge com 20.031, Wenceslau Braz, 19.414, Carlópolis, com 14.320, Ribeirão do Pinhal, com 13.029, e Ribeirão Claro, com 10.668 habitantes, formando os dez mais populosos na divisão geopolítica do Norte Pioneiro e não da mesorregião como foi produzida esta reportagem.

Menores do Paraná – Entre os 25 municípios, com menor estimativa populacional no Paraná, está Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro, com 2.782 habitantes conforme estimativa de 2019. Aliás, o Censo de 2010 registrou oficialmente naquela ocasião que este município do interior do Paraná tinha 2.727 moradores, quer dizer, teve uma diminuição em nove anos de 55 pessoas e, hoje ocupa a 375ª posição no Estado podendo oscilar uma posição para baixo porque Santa Tereza do Oeste com 10.471 está sob processo judicial populacional. Jundiaí do Sul está na 355ª posição com 3.292 habitantes.

No Paraná o Município Jardim Olinda é o menor em população com apenas 1.331 ocupando a 399ª posição e, em nível nacional, está Serra da Saudade (MG) com somente 781 moradores, seguido de Borá (SP) com 837 e Araguainha (MT) com 935 habitantes.

Em se tratando de País, São Paulo é ainda o município com maior número de moradores, seguido do Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, ou seja, juntos representam 21,9% da população do Brasil.

Já com relação ao ranking dos Estados, os três mais populosos se concentram na região Sudeste do País enquanto que os cinco menos populosos estão na região Norte. O maior estado em população é São Paulo e o menor estado é Roraima.

Conforme divulgação do IBGE as estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são considerados referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

A divulgação anual da estimativa através do IBGE tem base legal e obedece na realidade ao Artigo 102 da Lei Federal nº 8.443/19920 e à Lei Complementar nº 143/2013.

Procedimento – As populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e diz respeito ao resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios.

O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.

Texto: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario