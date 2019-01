Cai índice de criminalidade no Norte Pioneiro

Avaliação comparativa à 2017

O 2º Batalhão de Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira, dia 14, um Relatório comparativo de resultados obtidos nos anos de 2017 e 2018 pela corporação no Norte Pioneiro no combate à criminalidade.

Os índices de 2018 foram melhores em comparação a 2017 em quase todos os indicadores. O número de homicídios sofreu uma queda de 21,88%, ficando a uma taxa de 8,44 assassinatos a cada 100.000 habitantes, uma das menores do Estado, o que demonstra maior eficiência do policiamento ostensivo preventivo realizado pelo 2º BPM.

Ainda houve uma diminuição significativa de ocorrências de furtos e roubos – 12,8% e 10,9%, respectivamente –, o que está diretamente ligado com o aumento do número de apreensões de drogas, que é uma das maiores causas de crimes contra o patrimônio. Houve um aumento de 91,4% nas apreensões de maconha, 13.903,5% de cocaína, 617,75% de crack, 11,4% de LSD e 315,4% de ecstasy. Esse aumento expressivo no número de apreensões é resultado de um trabalho árduo do setor de Inteligência do 2º BPM, assim como, do aumento das operações policiais de combate ao tráfico de drogas.

Outros índices, como número de ocorrências atendidas, de veículos recuperados e de apreensões de armas de 2018 aparentam ser desfavoráveis quando comparados aos números de 2018, porém, o menor número de tais ocorrências são decorrência da maior eficiência no policiamento preventivo, o que pode ser comprovado quando são observados os números inferiores de crimes violentos e contra o patrimônio.

Cabe ainda salientar que o 2º BPM recuperou 209 veículos furtados e roubados, mas teve em sua área um número bem menor de veículos subtraídos (66), ou seja, a maioria dos veículos recuperados foram furtados em outras regiões que não as de responsabilidade do 2º BPM.

Segundo o Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel PM José Luiz de Oliveira (fotos), “os números positivos são consequência de um trabalho de médio e longo prazos no combate ao crime, que vem ocorrendo desde anos anteriores a 2017, e que tem possibilitado que obtenhamos melhores resultados hoje, trazendo mais segurança e tranquilidade à população do Norte Pioneiro”, salientou o oficial.