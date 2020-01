Câmara analisa pedido de cassação de mandato do prefeito de Jacarezinho

Sérgio Faria pode não concluir o segundo mandato

Em primeira mão: Wagner Oliveira Junior, cidadão jacarezinhense, entrou com pedido de cassação do mandato do prefeito Sérgio Faria(DEM). Na justificativa, diz que recentemente o Vereador Sidnei Francisquinho (Podemos) flagrou o chefe do executivo usando à noite de maneira irregular o veículo oficial do Município (caminhonete Volkswagen Amarok, 2015, na cor branca, placas AZX 5423) em companhia de sua esposa, Bruna Schwartz, e terceiros (entre eles, um funcionário de empresa privada que presta serviço terceirizado a prefeitura) no estacionamento do Ourinhos Plaza Shopping, o que caracteriza infração político administrativa, bem como configura o ilícito penal capitulado pelo Artigo 312 do Código Penal (peculato na modalidade desvio).

Na ocasião, aconteceram bate-boca e entrevero filmado por familiares do vereador.

Na peça jurídica, a esposa é denunciada por pretensamente ter sido flagrada dirigindo a mesma camionete.

A reportagem não conseguiu contato com o prefeito e nem com a primeira-dama.

O npdiario procurou na manhã desta sexta-feira, dia 31, o presidente do Legislativo, Fúlvio Boberg (MDB), o qual confirmou ter recebido o pedido e adiantou que vai apreciar se recebe ou não a denúncia na sessão de segunda-feira, três. Se receber, aí sim definirá se abre ou não o processo.

Em caso positivo, vai a plenário e, por maioria simples, os vereadores podem então rejeitar ou aprovar a cassação.

