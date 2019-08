Câmara aprova aumento em apenas 28 minutos (vídeos)

Em Santo Antônio da Platina

Com um público de cerca de apenas 35 pessoas , foi repetido na noite desta segunda-feira, dia cinco, na segunda votação, o mesmo placar da primeira – ocorrida dia 24 de junho – e por cinco votos favoráveis e quatro contra, o projeto que eleva os subsídios dos vereadores foi aprovado.

O presidente da Casa, Ademir Jacob (PHS) mais uma vez deu o voto de “Minerva” desempatando e confirmando assim que a partir de 2021 os atuais R$ 998,00 saltarão para R$ 4.251,73, aumento de 300%.

O jovem João Vítor Brito (foto principal), de 19 anos, se vestiu com uma fantasia do personagem Itachi, do anime Naruto. O estudante disse que foi um protesto contra os políticos que votaram a favor do reajuste. Demonstrou civismo e espírito participativo.



O projeto proposto pela Mesa do Legislativo foi recusado pelos vereadores Buchecha(PHS) Luciano Vermelho (PTB),Jefferson Vernier (PHS) e Míriam Bonomo(PODE) a aprovados pelos vereadores José Jaime Mineiro (PSDB), Rudinei Esteves (MDB), Genibaldo Marques (PSDB), Flavinho Mayork(PSDB) e, como se noticiou, Odemir Jacob Breno (PHS).

Dessa vez, a presença da Polícia Militar nem seria necessária, pois havia alguns poucos exaltados somente, insuficientes para convencer a maioria dos edis.

Em junho, a manifestação do público foi mais enfática como se percebe no vídeo abaixo: