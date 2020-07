Câmara aprova contas de 2017 e 2018 da Prefeitura de Tomazina

Tribunal do Estado já havia manifestado o parecer favorável

O Legislativo de Tomazina aprovou, por unanimidade, na noite de segunda-feira, da 13, as contas da prefeitura referentes aos anos de 2017 e 2018. A Casa seguiu o mesmo entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) que deu parecer favorável à aprovação.

“Temos uma equipe que busca sempre fazer o melhor pela população, nossa gestão é pautada na transparência. Profissionalizamos a equipe e temos uma grande preocupação com os recursos públicos”, destacou o prefeito Flávio Zanrosso.

Wesley João Marques, presidente da Câmara, elogiou a postura com que Zanrosso conduz a administração municipal. “Vemos transparência e o bom uso das verbas públicas. Tomazina está crescendo com investimentos direcionados às áreas que mais precisam”, afirmou.

Por ter uma gestão financeira responsável, a prefeitura de Tomazina recuperou a capacidade de investir em obras, o que não acontecia há muito tempo. Obras de mobilidade estão transformando o centro e os bairros da cidade. Estão em andamento os trabalhos de revitalização das calçadas, colocação de asfalto e arborização da cidade.

Vemos transparência e o bom uso das verbas públicas. Tomazina está crescendo com investimentos direcionados às áreas que mais precisam”

O Parque do Trevo e o Complexo Esportivo do Sapé são outras duas grandes obras que vão transformar a entrada da cidade e os espaços de lazer da população. O parque Salto Cavalcanti, com a famosa queda d’água localizada no rio das Cinzas é uma rota que atrai muitos turistas para a cidade.

Destaque também para a aquisição de equipamentos, uma nova ambulância, um veículo para a secretaria da Agricultura, um caminhão para apoio em serviços e um rolo compactador entregues recentemente.