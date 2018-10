Câmara aprova permuta de terrenos para construção de novo fórum

Ontem à noite em Wenceslau Braz

Na noite desta terça-feira, dia nove,a Câmara de Vereadores de Wenceslau Braz realizou a primeira votação para decidir sobre a troca de terrenos que permitirá a construção de um novo fórum de Justiça local. A sessão contou com as presença do juiz, do promotor de Justiça Joel Carlos Beffa, também do delegado de polícia civil, Miguel Chibani e do advogado Júlio Guzzi, representando a subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Com a decisão do Tribunal de Justiça de remanejar o fórum para outro local justificando a reforma como mais cara que uma nova construção, a discussão gira em torno do terreno onde será erguido.

A princípio, a área pretendida compreende nove mil metros quadrados no Jardim San Rafael,mas a possibilidade de permuta entre o terreno referido e uma área não edificada da prefeitura na Vila Santa Maria,abriu uma discussão sobre o que seria melhor para a população.O segundo terreno, menor com 4,3 mil, corresponde exatamente às necessidades prediais do fórum, além de ter o entorno pavimentado.

Por outro lado, o lote do Jardim San Rafael seria ideal para a construção de moradias, o que não aconteceria no terreno da Santa Maria, que está há anos sem nenhuma utilidade.



Adiada na sessão do dia quatro de setembro, devido à um pedido de nova vista pelo vereador Roberto Rodacki (PRP), a votação do projeto ficou parado até a visita do engenheiro do Tribunal de Justiça Alexandre Arns Steiner, na última segunda-feira. Acompanhado do juiz da comarca, Elberti Mattos Bernardineli,ele se reuniu com os vereadores e apontou os benefícios da construção de um novo prédio e algumas razões documentais pelas quais o atual fórum não pode ser reformado.

Por fim, em primeira votação ficou decidido por 6 votos a 2, que a permuta pode acontecer.

Com a permuta, surge a possibilidade de construir um fórum mais moderno e dentro dos novos padrões, incluindo salas para o CEJUSC (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), uma conquista para a comarca, mas que ainda não possui uma sala específica para acontecer por falta de espaço no prédio atual.

A segunda votação ficou marcada para a próxima terça-feira, dia 16.