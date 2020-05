Câmara Municipal de Pinhalão homenageia três Policiais Militares

Tiveram comportamento profissional e exemplar

A Câmara Municipal de Pinhalão realizou na noite desta terça-feira, dia 19, a cerimônia de entrega do “Termo de Moção de Aplausos” aos Policiais Militares 2º Sargento Rodrigo Antônio de Azevedo, Soldado Wanderlei Júnior Pereira e Soldado Tiago Fernandes Brito.

A solenidade contou com presença do Subcomandante do 2º Batalhão, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, do presidente da Casa de Leis, Vereador Luiz Eduardo de Castro Vanzeli, além de vereadores e familiares dos homenageados.

A honraria entregue aos PMs foi em reconhecimento aos seus imprescindíveis serviços de Segurança Pública, prestados à comunidade pinhalense, em especial, às ações policiais que resultaram na elucidação de crimes graves ocorridos nos últimos meses na cidade.

Tais ações se referem à prisão de assaltantes de alta periculosidade que roubaram a Fazenda Chapadão, sendo ainda recuperados os veículos e objetos de valor considerável subtraídos naquele crime, bem como localizada em posse desses marginais uma arma de fogo (calibre 12) pertencente a Delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, subtraída por detentos durante fuga ocorrida numa rebelião.

As investigações apontaram que os marginas presos na ocasião estavam também envolvidos em mais dois roubos, um ocorrido na Agência Lotérica de Tomazina e outro numa Fazenda do município de São Jerônimo da Serra.

A outra ação lembrada na solenidade foi a desarticulação de um grupo criminoso que realizava furtos, principalmente de motocicletas, que aconteceram até mesmo numa Igreja – localizada no Distrito de Lavrinha. Os autores desses crimes foram presos e várias motocicletas e objetos furtados foram recuperados.

O empenho e o resultado alcançado nestas ocorrências repercutiram de forma extremamente positiva em Pinhalão e todo Norte Pioneiro, sendo amplamente divulgado pela Imprensa e reconhecido pela comunidade.