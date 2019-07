Câmara pede apoio da Amunorpi para Santa Casa de Jacarezinho

Solicitação do presidente Fúlvio Boberg

O Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho Fúlvio Boberg solicitou formalmente na tarde des sexta-feira, 26, o apoio da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro em prol da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

O documento foi entregue ao Presidente e a secretária-executiva da Associação e prefeito de Pinhalão, Sérgio Inácio Rodrigues e Michelli Naide Sanches Garcia, durante reunião com a equipe da Santa Casa e o Secretário Municipal de Saúde Marcelo Nascimento (fotos). “Estivemos com os vereadores para acharmos uma solução para o Pronto Socorro e verificamos a situação financeira e de atendimento da unidade hospitalar”, comenta Fúlvio Boberg.

O Presidente da unidade de saúde, Nilton José de Souza, Dr. Nilton, demonstrou em gráficos os números de atendimentos que são realizados no sistema de emergência, atendimento eletivo, consultas, UTI, entre outros procedimentos para a população do Norte Pioneiro.

“Em 2015 e 2016 tivemos um superávit financeiro. Mas nos dois últimos anos o déficit com atendimentos em todas as áreas já ultrapassa R$ 1 milhão e meio”, argumenta. Ele explica que o Governo do Estado repassa aproximadamente R$ 450 mil por mês e o município de Jacarezinho R$ 1,2 milhão no ano. “Ainda não é o suficiente para conseguirmos manter todos os atendimentos sem o caixa ficar no vermelho”, complementou.

“Quem passa somente pela frente não imagina o tamanho da estrutura e dos números de atendimentos que são realizados por aqui”, comentou o chefe do executivo de Pinhalão ao passar pelas alas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Lavanderia, Pediatria, áreas clínicas, ortopedia e o estoque de medicamentos.

Sergião ressaltou que será marcada uma reunião da entidade já no mês de agosto para repassar todas as informações. “A diretoria da Santa Casa passará todos os dados para os prefeitos e Secretários de Saúde para podermos achar uma solução para essa situação”, sublinhou.