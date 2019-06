Câmara platinense vota aumentos na próxima segunda-feira

Polêmica mobiliza população

Em primeira mão: Os dois projetos propostos pena Mesa do Legislativo de Santo Antônio da Platina elevando de nove para 13 vereadores e aumentando o subsídio de R$ 998 para R$ 4.251,73 (reajuste de 325%) serão votados na próxima segunda-feira, dia 24.

Algumas lideranças como o prefeito Professor Zezão (PHS) e os vereadores Luciano Vermelho (foto), do PTB, e Míriam Bonomo(PODE) se posicionaram contra e outros, como os vereadores José Jaime Mineiro (PSDB), Rudi (MDB) e Genibaldo Marques (PSDB), são favoráveis.

Zezão sabe que, se aprovadas as iniciativas, ele pode vetar, mas o veto pode ser derrubado por maioria simples do plenário da câmara local. O desgaste de quem se coloca a favor será inevitável. A sede do Legislativo deverá receber grande público para acompanhar a votação.

As duas proposições foram feitas pela Mesa, formada pelo presidente, Odemir Jacob, o “Breno” (PHS), presidente; pelo vice-presidente Flavinho Maiorky(PSDB); primeiro secretário Genibaldo Marques (PSDB) e segundo secretário Rudinei Esteves, o Rudi (MDB).