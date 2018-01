Cambará ergue duas mini-arenas portáteis

Gramado sintético (15 m X 30 m) aprovado pela FIFA

A Prefeitura já construiu as duas bases de concretos das Mini Arenas Portáteis, destinadas através de convênio pelo governo do Paraná à Cambará.

Elas serão erguidas nos Conjuntos Habitacionais Ignez Panichi Hamzé e Gonzaga.



A montagem acontece através de convênio entre o governo do Paraná e as Prefeituras, que cedem o terreno e constroem uma base de concreto.

As Mini Arenas, fazem parte do Programa Paraná Mais Esportes da Secretaria Estadual do Esporte e Turismo do Paraná, com os objetivos de:

– oportunizar a prática de futebol e demais modalidades esportivas;

– proporcionar a um número cada vez maior de crianças e jovens no Paraná, o contato e vivência com os princípios e valores inerentes ao esporte;

– proporcionar capacitações referentes à metodologias de aplicação de práticas esportivas inclusivas;

– promover eventos esportivos, inclusivos e socializadores;

– estabelecer elo com Projetos Culturais e Artísticos, por exemplo: Concurso de grafite para composição dos módulos de armazenagem/transporte.

Fazem parte das Arenas, estrutura de alambrados anti-corrosiva, arquibancadas em madeira ou chapa metálica que dispensa fixação das laterais no solo, e gramado sintético (15 m X 30 m) aprovado pela FIFA(Federação Internacional de Futebol), e utilizada por inúmeras instituições desportivas (Texto:Graça Maria).