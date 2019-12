Cambará: PM apreende motos e carros envolvidos em tumulto

Manobras deixaram três jovens feridos gravemente

Desde a noite de Natal, quando os Policiais Militares receberam informações que motociclistas estavam se organizando por meio de WhatsApp para realizarem racha, manobras perigosas e delinquências na cidade de Cambará, as quais, inclusive, culminaram com um grave acidente, várias ações policiais específicas foram tomadas. O objetivo era evitar que a iniciativa ocorresse e já na véspera do Natal, detidos alguns motociclistas envolvidos nesses atos e também motos apreendidas.

Ininterruptamente, a Agência de Inteligência e Rádio Patrulha de Cambará continuaram as diligências e com base em relato de testemunhas e imagens dos citados delitos, identificaram mais participantes, inclusive um indivíduo que, além de estar nas arruaças, tirou do local uma das motos envolvidas do acidente, que deixou gravemente feridas duas moças e um rapaz.

O elemento foi encontrado num mototáxi e se evadiu ao perceber a aproximação da viatura, todavia as equipes foram no seu encalço, sendo abordado em sua casa, localizada na Rua Salomão dos Santos, onde também foi havia um dos veículos. O rapaz também tinha uma moto e estava com carteira de habilitação suspensa.

As buscas continuaram e mais um envolvido detido, na Rua José Mischiatti, sendo sua moto apreendida e ele detido por direção perigosa.

Até agora, com relação atos ilícitos de trânsito, foram apreendidas nove motocicletas, dois carros, dez condutores notificados e alguns desses detidos, lavradas aproximadamente 30 notificações de trânsito e dois Termos Circunstanciados por direção perigosa.

Os trabalhos policiais militares continuarão em breve e mais apreensões e prisões serão realizadas a respeito desse fato ocorrido em Cambará, segundo informou o setor de Imprensa do 2º Batalhão de Jacarezinho.

