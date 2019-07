Cambará: Programa reforça competitividade em pequenos negócios

Empresários conheceram metodologia do Varejo Mais em Ação

Ajudar os micros e pequenos negócios do comércio de Cambará e região a inovar para que se tornem mais competitivos e rentáveis é o objetivo do Varejo Mais em Ação, programa do Sebrae/PR e da Fecomércio PR. A iniciativa atua na melhoria dos negócios ao estimular o desenvolvimento das empresas e do setor, por consequência. As inscrições estão abertas para os lojistas da cidade.

O Programa promove o autodiagnóstico da empresa, a elaboração de um plano de ações, propostas de melhorias no ambiente e visual de loja, eficácia da gestão financeira, atendimento e vendas. O resultado almejado é o aumento da competitividade do comércio varejista de bens e serviços por meio da profissionalização da gestão e do desenvolvimento de pessoas.

A realização do Varejo Mais em Ação na cidade conta com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Cambará (Acec) e Sala do Empreendedor.

Consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos (fotos), explica que a aplicação da metodologia da iniciativa será realizada por meio de módulos que visam estimular que empresas atinjam novos patamares de profissionalização de suas atividades, aprimoramento na gestão financeira e melhorias no ambiente da loja, atendimento e, consequentemente, nas vendas.

“Por meio do programa, as empresas profissionalizarão suas atividades e poderão alcançar transformações positivas. Resultando em mudanças positivas no comportamento dos empresários e colaboradores, satisfação dos clientes e fomento à competitividade das micro e pequenas empresas do comércio local e territorial. Tudo isso irá refletir diretamente no desenvolvimento local e em uma economia mais forte”, afirma.

Paikan Salomon de Mello e Silva, assessor da presidência da Fecomércio PR, diz que Cambará foi escolhida para ser uma das 25 cidades paranaenses a receber o programa. “Nossos técnicos perceberam o perfil engajado e comprometido dos empresários locais, por isso a justificativa da escolha. No Varejo Mais, os participantes encontrarão o que há de melhor em metodologia e capacitação, trata-se do melhor curso do portfólio da parceria Fecomércio PR e Sebrae/PR, que existe desde 2004 e está em constante atualização para atender as demandas reais dos comerciantes”, reforça.

O empresário Bernizal Amadei Júnior é proprietário de duas lojas que comercializam brinquedos, presentes e papelaria. O gestor diz que nos 16 anos de história de seus negócios, as transformações da sociedade e dos hábitos de consumo requerem que a empresa seja flexível às mudanças. Bernizal conta também que concluiu no primeiro semestre deste ano a reforma física das lojas e que agora é vez de ‘reformar’ a gestão.

“Estou em busca de mais conhecimento e de aperfeiçoar as minhas habilidades. Vejo também que melhorar o atendimento é uma necessidade. Afinal, é isso o que irá determinar a escolha do cliente quando ele opta por comprar na loja física. O futuro dos meus negócios depende do que eu fizer nos dias de hoje”, frisa Amadei Júnior.

Aplicação dos módulos do Varejo Mais em Ação acontecerá de agosto a outubro. As atividades terão 32 horas de capacitação e outras quatro dedicadas a consultorias individuais. Os empresários e gestores interessados no programa podem se inscrever na Acec, com a Carla ou Márcia pelo e-mail [email protected], ou pelo número (43) 3532-4000. (Foto: Camila Eduarda dos Santos).