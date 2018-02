Cambará qualifica profissionais que manipulam alimentos nas escolas

Objetivos são melhorar qualidade e higiene

A Prefeitura de Cambará, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, ofereceu no Espaço Cultural Nilza Furlan, qualificação para profissionais lotados na área da Educação, e que trabalham com a manipulação de alimentos.

Participaram do aprendizado, agentes operacionais e as chamadas “merendeiras”.

O tema ministrado pela nutricionista do município, Maria Jacqueline S. Rodrigues Bernardelli, foi “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”.



A qualificação em manipulação de alimentos, já é uma prática antiga em Cambará. Anualmente os profissionais que trabalham com a confecção, manipulação e transporte dos alimentos dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, passam por atualizações.

A vice-prefeita e secretária municipal da Educação e Cultura, Cláudia Batista, participou da abertura do evento.

O objetivo da qualificação, é contribuir para a formação continuada dos profissionais e garantir qualidade e higiene na comida.

Texto: Graça Maria e Francieli Axman/Fotos: Secretaria de Educação