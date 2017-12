Cambará representa Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolas na Bolívia

Embarcou neste domingo, dia três, rumo à Bolívia, a atleta Vanessa Porto da Silva, de 14 anos, estudante do Colégio Estadual Angelina Ricci Vezozzo, de Cambará. Ela será uma das atletas brasileiras a representar o País, na 23ª Edição dos Jogos Sul-Americanos Escolares, iniciados sábado em Cochabamba, com término previsto para dez de dezembro.

Vanessa vai competir na modalidade Pentatlo, que reúne as provas em barreira, salto em altura, arremesso de peso, salto em distância e corrida em 800 metros rasos.

Veja o site do evento: https://www.cochabamba2017.com

A carreira da jovem atleta começou ainda este ano. Segundo ela, o professor de Educação Física do Colégio, Ben-Hur Lima, a convidou para um teste de velocidade. Com a impulsão que apresentou no teste, foi levada a participar de treinamento na modalidade Atletismo, coordenada pelo professor de Educação Física do Colégio Estadual Professor Sílvio Tavares, Elias Panichi “Cafu”, em parceria com a prefeitura de Cambará.

Durante a realização da Fase Regional dos 64º Jogos Escolares do Paraná em Cambará, veio o primeiro lugar no mês de junho. A partir desse momento, Vanessa passou a contabilizar pódios: 2º lugar na fase Macrorregional em Arapoti; 1º lugar em Cambé e Maringá; 2º lugar na final do paranaense em Curitiba; e 3º lugar na final do brasileiro em Fortaleza.

A atleta, que está cursando o 8º ano do Ensino Fundamental, sempre morou no Conjunto Habitacional São José 1, mas iniciou os primeiros anos escolares na Escola Municipal Ignez Panichi Hamzé, por passar o dia na casa de uma tia residente no bairro, enquanto a mãe trabalhava. Somente no 3º ano passou a estudar na Escola Municipal Caetano Vezozzo, e hoje é aluna do Angelina Ricci Vezozzo.

Neste domingo, Vanessa acompanhada dos pais Lisandra Porto e Clodoaldo Alves da Silva, e do diretor do Angelina Ricci, João Antonio Tinelli, viajou até Londrina, onde uma técnica desportiva do Paraná a aguardava. No aeroporto de Guarulhos, São Paulo, se integrou a equipe brasileira para a viagem a Bolívia.

Na 23ª edição dos Jogos Sul-Americanos Escolares, dez diferentes modalidades representarão o Brasil, com atletas de 15 estados do país. Atletismo; Atletismo DI (atletas com deficiência intelectual); Natação; Xadrez; Tênis de Mesa; Handebol; Voleibol; Basquetebol; Futsal e Futebol. 11 países estarão representados no evento, com a participação de mais de mil atletas, na faixa etária de 12 a 14 anos.

A Confederação Brasileira do Desporto Escolar – DBDE – é a entidade responsável pela delegação brasileira, que será composta por mais de 200 participantes, entre atletas, técnicos e comissão.

Na última vez em que esteve na competição, em 2015, o Brasil encerrou sua participação como campeão geral, saindo dos Jogos como grande potência desportiva escolar. Em 2016, o país não participou do evento realizado em Medelim, na Colômbia. Em 2017, o Brasil volta a participar da competição, após convênio assinado entre a CBDE e o Ministério dos Esportes, que garantiu a participação dos atletas brasileiros escolares na competição.