Cambará: Sepultado corpo do dono da empresa Panco

Yonamine tinha 91 anos

O corpo de Franklin Kiyoteru Yonamine (foto) foi sepultado na tarde desta quarta-feira, dia 29, no Cemitério da Quarta Parada, bairro Água Rasa,em São Paulo (SP).Tinha 91 anos e era dono da Panco ( palavra japonesa que significa “farinha”), empresa de produtos alimentícios e de panificação que gera centenas de empregos e a maior de Cambará.

Deixou esposa, filha, netos e bisnetos.

Fundada em 1952, no bairro Vila Ré, localizado na Zona Leste de São Paulo, produzia artesanalmente doces de vitrines e pães, que eram comercializados pelo próprio fundador em visitas pessoais às mercearias, chamadas na época de Secos e Molhados, e às padarias da região.

No começo de 2003 iniciou a produção em Cambará, com o então prefeito Mohamad Ali Hamzé tendo sido um grande incentivador principalmente pela geração de empregos.Os R$ 100 milhões foram investidos numa área de 86 alqueires, dentro do perímetro urbano.Há também outras duas unidades da Panco no Rio de Janeiro e três em São Paulo.

O atual chefe do executivo,Salim Haggi Neto, sobrinho de Mamede, lamentou a morte e agradeceu novamente à toda família e diretoria.