Caminhada ao Santuário Nossa Senhora das Graças no domingo

Zona rural de Santo Antônio da Platina

Confirmada para o próximo domingo, dia 26, Caminhada com Nossa Senhora saindo de frente do Posto Recanto da Serra( antigo Posto Coplac ) às seis horas até o Santuário Nossa Senhora das Graças, em Santo Antônio da Platina.

Será uma experiência de Fé e Devoção. São 18 quilômetros até o Santuário com carro de apoio.

Às dez horas, haverá celebração de Missa.

Na propriedade rural, situada na Fazenda Santa Terezinha, há quase 30 anos foi construída uma pequena capela e com o decorrer dos tempos, se transformou em “Local Sagrado”, expressão viva da graça de Deus, integrando a Rota do Rosário.