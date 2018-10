Caminhão causa curto-circuito e desliga luz no centro platinense

O centro de Santo Antônio da Platina sofreu black out na tarde desta terça-feira, dia três.

O que causou o desligamento de luz foi um caminhão baú alto que enroscou na fiação de telefone/internet, mas não bateu no poste. Foi na esquina das ruas Coronel Joaquim Rodrigues do Prado e Rui Barbosa, em frente da Mittis Calçados e Casas Pernambucanas (fotos).

“Estamos apurando melhor, mas aparentemente essa fiação, que é de responsabilidade das companhias telefônicas e de internet, estava abaixo da altura regulamentar”, informou o gerente regional da Copel, Edson Bandeira.

Ao enroscar na fiação de comunicação, o caminhão puxou junto os fios elétricos de alta tensão que tocaram entre si,causaram curto-circuito,arrebentaram e caíram ao chão, causando também transtornos e lentidão no trânsito.

Como medida de segurança, para evitar acidentes por choques elétricos, o sistema de proteção da rede atuou automaticamente e desligou parte da área central da cidade.

Entre 13h38m e 14h38m, ficaram desligadas 2.974 unidades consumidoras.Após as manobras de isolamento do trecho para os reparos necessários, restaram 47 unidades sem energia, da imediações do endereço, que foram religadas às 17h15m.