Caminhão com óleo diesel tomba em Siqueira Campos

Condutor teve apenas escoriações e um corte na testa

O caminhão-trator (placas AFH 3388/Foz do Iguaçu) carregado com óleo diesel tombou no KM 282 da PR-092 (Rodovia Governador Parigot de Souza) às 8h12m deste sábado, dia 20, em Siqueira Campos (foto).

A Polícia Rodoviária Estadual(posto Siqueira Campos) e a Defesa Civil atenderam a ocorrência.

Não houve vazamento.

O motorista do veículo, Leonardo Acioly Cerqueira Pinheiro, 33 anos, que transportava a carga para a empresa Águas Correntes Transportes e Logística, de Foz do Iguaçu, sofreu ferimentos leves.