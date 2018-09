Caminhão de Quatiguá tomba e pega fogo em Joaquim Távora

Transportava alho e batata; a carga foi consumida pelas chamas

Um caminhão bitrem Volvo, que transportava alho e batatas tombou e pegou fogo na PR-092, próximo da empresa Rações Pioneiro, em Joaquim Távora na noite desta quinta-feira. O acidente aconteceu por volta das 22h45. O motorista César Alexandre Orador, de 28 anos, e o acompanhante André Lucinda,de 24, nada sofreram.

Segundo o motorista, que é de Quatiguá, o caminhão seguia sentido Joaquim Távora quando na altura do km 304 sentiu um forte baque na carroceria do veículo, perdendo o controle, atravessando a pista, entrando no terreno do lado contrário. Logo após, o condutor viu que as chamas já estavam consumindo a frente do caminhão. Cesar também contou ter tentado recolher sua bolsa e o extintor, porém, ele e o ajudante saltaram da cabine com medo de explosão.

O bitrem queimou-se por completo (fotos). O motorista declarou que possui seguro do veículo.

A ocorrência foi atendida inicialmente pelos policiais militares Edson Sobejeiro e Edson Ribeiro do destacamento de Quatiguá. Os policiais contiveram os curiosos e organizaram o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos com Cabo Fábio e Soldado Magalhães. As chamas foram contidas pela Defesa Civil de Siqueira Campos. Também auxiliou o carro-pipa da prefeitura municipal de Quatiguá(Reportagem: Simone e Waltinho Chiusoli).