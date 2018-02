Caminhão de Tomazina tomba na PR-092 em Santo Antônio da Platina

Na tarde de quarta-feira na PR-092

Em torno das 13h15m desta quarta-feira, dia 14, o motorista do caminhão Mercedes Benz (placas AYI 6944/Tomazina) perdeu o controle e tombou numa curva, perto da entrada do Santuário Nossa Senhora das Graças na PR-092, em Santo Antônio da Platina.A informação é do sargento Luiz Carlos Souza, bombeiro platinense.

O condutor estava sozinho, se machucou, mas conseguiu sair sozinho do veículo da empresa Concrenorte e pediu ajuda ao lado da rodovia, no trecho entre Barra do Jacaré e Andirá.

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi até o local, mas o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) andiraense já havia levado a vítima.