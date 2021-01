Foi hoje de manhã e provavelmente corpo do condutor esteja na cabine

Um caminhão despencou no lado paulista da ponte Prefeito Benedito Garcia Ribeiro, que faz a divisa dos estados do Paraná e São Paulo, na rodovia Jayme Canet (PR-218) entre os municípios de Carlópolis e Fartura.

O acidente teria ocorrido no início da manhã desta quarta-feira, 13, e até o momento, não há informações sobre de onde seria o veículo e nem as causas do acidente.

O corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo juntamente com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e Polícias Rodoviária e Militar dos dois Estados estão no local. Do lado paranaense, PRE da Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina.

Está sendo apurado se o motorista viajava sozinho ou acompanhado, e neste momento, as equipes de resgate se preparam para descer até o local, porém as primeiras informações dão conta de que o corpo do condutor ainda está na cabine do caminhão parcialmente submerso.

A ponte fica a 11 km da cidade de Carlópolis e levou 14 meses para ser construída, possui 53,5 metros de altura e 1550 metros de extensão, sendo assim a décima oitava maior ponte do Brasil.

Em 2012, um bitrem perdeu o controle e ficou pendurado na ponte praticamente no mesmo local deste acidente, a cerca de 8 metros do nível da água. Naquela ocasião, o condutor foi resgatado com ajuda de pessoas que presenciaram o sinistro, com o auxílio de uma corda, e o puxaram de volta para ponte, alguns dias depois o caminhão foi retirado da ponte com ajuda de um guincho.

O npdiario está com um repórter no local e fará a cobertura atualizando as informações.