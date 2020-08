Caminhão-pipa entregue por Cobra Repórter para Nova Fátima

O veículo tem valor aproximado de R$ 300 mil

Chegou mais uma conquista para o município de Nova Fátima. Desta vez é o caminhão-pipa destinado pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que foi entregue oficialmente às 9h desta sexta-feira, dia 14, na Prefeitura da cidade.

O veículo é fruto de emenda parlamentar do deputado Cobra Repórter junto ao governo do Estado e à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo.

“Esse caminhão será utilizado no abastecimento de água, combate a incêndios e, principalmente, para higienização de calçadas e ruas próximas a hospitais e asilos neste período de pandemia. Atendemos ao pedido do prefeito Carlão Messias. Mais uma vez agradeço ao emprego do governo do Estado em nos atender”, destacou o deputado Cobra Repórter.