Caminhão roubado em SP é recuperado pela PM em Ibaiti

Carga de carne foi parcialmente danificada mas veículo devolvido

A Polícia Militar localizou no fim de semana um caminhão branco, da marca Iveco Tector, abandonado na rodovia PR-436 , em Ibaiti.

De acordo com as informações, o veículo, com placas de Presidente Prudente/SP e logomarca da empresa Bon Marte frigorífico, havia sido roubado em Palmital/SP. No local, estava aberto com a chave na ignição, além disso, a cabine se encontrava toda revirada, danificada e no compartimento de carga o lacre estava rompido. A carga era de carne bovina.

À vista disso, o caminhão foi recuperado e restituído ao proprietário.