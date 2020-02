Caminhão tomba na BR-153 em Santo Antônio da Platina

Carga de abóboras não foi danificada

Na manhã desta quinta-feira, dia seis, um caminhão, placas MIU-8847/Celso Ramos (SC), tombou na Serra do Palmital, na BR 153, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações coletadas no local, supostamente o condutor perdeu o controle do veículo ao fazer a curva.

Apesar do acidente, a carga de abóboras não foi danificada e o motorista não se feriu.

Tanto o guincho quanto atendentes da concessionária Econorte e da Polícia Rodoviária Federal estiveram presentes.