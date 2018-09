Caminhões batem e tombam na PR-435 perto de Ibaiti

Cargas de milho se espalharam pela rodovia

Dois caminhões se envolveram em sinistro quando trafegavam pela PR-435, no sentido Congonhinhas/entroncamento com a PR 272 (Ibaiti), carregados de milho em grãos no Km 8 da PR-435, em Congonhinhas, no final da tarde desta sexta-feira, dia 31 (fotos).



O primeiro (Scania/T113, placas BWN-5155/Tibagi/PR) colidiu na traseira do outro (Volvo/N10 placas ABP/Ponta Grossa) ocorrendo o tombamento de ambos, espalhando grande parte da carga na pista.

Os dois motoristas, Welton Luiz Rosa Silveira, 32 anos, e Gilcemar Barbosa, 43, não se machucaram.

Houve a interdição total da rodovia até por volta das 23 horas para a retirada dos veículos, através de guincho.Na sequência, após ser limpa (uso de retroescavadeira e vassouras) foi liberada ao trânsito normal.

O posto da Polícia Rodoviária de Ibaiti atendeu a ocorrência por meio dos subtenentes Lemes, sargento Juarez e soldado Elizeu. Equipes de Apoio: Prefeitura de Congonhinhas e DER(Departamento de Estradas de Rodagem) de Ibaiti.