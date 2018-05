Caminhoneiro morre aos 54 anos em Joaquim Távora neste sábado

Enaldo Vilela Barros, de 54 anos, morreu por causa do capotamento da carreta articulada que dirigia (placas NWL 9700/ Jataí, Goiás) às 8h20m deste sábado, no KM 307 no trecho de Joaquim Távora ao entroncamento com a BR-153.

O motorista, que transportava fertilizantes, perdeu o controle e atravessou a rodovia numa curva próxima ao posto e restaurante Mazoti.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e será sepultado neste domingo, dia 13.

A ocorrência foi atendida pelo posto da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina (Soldados Ricardo e Sarachi).