Campanha contra dengue inicia hoje no Paraná; no Norte Pioneiro só em Cambará

Terceira dose da vacina para quem já tomou a primeira e a segunda em etapas anteriores

Começa nesta terça-feira (20) a campanha de vacinação contra a dengue no Paraná. Nesta etapa, será oferecida a terceira dose da vacina para quem já tomou a primeira e a segunda em etapas anteriores. Os 30 municípios e o público-alvo da campanha se mantêm, totalizando quase 110 mil pessoas a serem vacinadas até 28 de abril, quando finaliza a campanha.No Norte Pioneiro, apenas Cambará participa.

“Estamos oferecendo uma vacina segura e eficaz, que passou por vários anos de pesquisas e estudos, registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Quem vive em áreas endêmicas e epidêmicas, como é o caso dos municípios da campanha, e já tomou as duas primeiras doses da vacina contra a dengue, deve completar seu esquema vacinal”, explica o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto.

Em Paranaguá e Assaí, têm direito à vacina moradores com idade entre 9 e 44 anos. Nos demais 28 municípios, devem ser imunizadas as pessoas com idade entre 15 e 27 anos. Entretanto, só será imunizado quem já iniciou o esquema vacinal em 2016 ou 2017. A vacinação será realizada nas unidades de saúde, universidades, escolas e outros locais selecionados pelos municípios que fazem parte da campanha.

“Cada cidade define os locais onde a vacina estará disponível e em quais horários, mas nossa orientação é ampliar ao máximo a possibilidade de acesso da população”, disse a superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini. Ela ressalta que são necessárias as três doses para garantir proteção duradoura contra a dengue.

A lista de unidades está disponível no site da dengue (http://dengue.pr.gov.br) e também é possível verificar outros pontos nas secretarias municipais de saúde dos 30 municípios. Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação e a carteira de vacinação, se houver.

A superintendente também reforça que a vacina protege contra os quatro sorotipos de dengue, mas que existem outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “Os cuidados para evitar a proliferação do mosquito, que também transmite a zika e a chikungunya, devem continuar. A eliminação de tudo que acumula água e, pode se tornar criadouros, deve ser rotina de todos”, enfatiza.

Além do lançamento da campanha nesta terça-feira, as 30 cidades farão o Dia D de vacinação contra a dengue no sábado (24). O objetivo é mobilizar a população alvo e oferecer a vacina nas unidades de saúde abertas durante o dia, além de contar com equipes volantes para imunizar o maior número de pessoas.