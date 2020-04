Campanha de arrecadação ajuda famílias platinenses

Mais de 200 famílias já foram contempladas

“Ação Solidária Covid-19” é uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza para montagem e distribuição de cestas básicas às famílias consideradas em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa está sendo organizada por vários parceiros de Santo Antônio da Platina. A Secretaria Municipal de Assistência Social realiza a triagem das famílias cadastradas e o Tiro de Guerra 05/004 realiza as entregas aos selecionados.

A estratégia é atender todos os necessitados, divididos em dois grupos: aqueles que já são inscritos no Cadastro Único são beneficiados como de costume através do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), já os que não possuem cadastro são selecionados individualmente pela comissão organizadora.

A distribuição iniciou no dia 7 de abril e até o presente momento foram atendidas aproximadamente 200 famílias do município. A iniciativa visa colaborar com um momento difícil da economia, sendo que alguns segmentos têm sido afetados com a suspensão das atividades.

Os parceiros e organizadores desta ação são:

Secretaria Municipal de Assistência Social;

Tiro de Guerra 05/004;

Loja Maçônica Saldanha Marinho II;

Movimento Familiar Cristão;

Loja Maçônica Ordem e Justiça nº 14;

Rotary Club;

Pastoral da Saúde;

Ordem Demolay;

Cursilho;

Associação de Promoção Humana Platinense;

SESC (Serviço Social do Comércio);

Supermercados do município.

Npdiario

Veja os endereços em que as doações então sendo recebidas:

Supermercado Real na Vila Ribeiro;

Luzitano na 13 de maio e na vila Ribeiro;

Serve Bem na 13 de maio e Dom Pedro II;

Supermercado Ferreira na Wenceslau Braz;

Molinis nas avenidas Oliveira Mota e Frei Guilherme Maria;

MH supermercados na rua 24 de maio;

Supermercado F2 na rua 24 de Maio.

Doações em dinheiro também estão sendo aceitas na vakinha.com.br O site é encontrado facilmente após busca por “cestas básicas Covid-19, Santo Antônio da Platina”.

Veja fotos abaixo: