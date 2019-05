Campanha do Lixo Eletrônico em Ribeirão do Pinhal

Alunos receberam orientações sobre descartes

A terceira edição da campanha do lixo eletrônico, promovida pela Prefeitura de Ribeirão do Pinhal, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Associação Brasileira de coletores e recicladores de resíduo eletro eletrônicos (ONG E-Lixo), teve uma ótima adesão.

De acordo com relatório encaminhado pela ONG nesta quarta-feira (29), foram coletados 1.500 quilos de equipamentos eletrônicos quebrados, ultrapassados ou em desuso.

Foram recolhidos equipamentos de informática, eletrodomésticos, aparelhos de TV, celulares, aparelhos de som, furadeira, secador e muitos outros produtos eletrônicos. Inclusive um grupo de alunos e professores da Escola de Tempo Integral Padre Luiz Gonzaga de Souza, fez questão de estar na praça para levar os eletrônicos para serem descartados. A ONG E-Lixo, com sede em Londrina, fará a reciclagem para a destinação ambientalmente correta.

O prefeito Wagner Martins (PSD), ressalta que o objetivo do projeto é incentivar o descarte correto de materiais, evitando que eles sejam jogados no meio ambiente.