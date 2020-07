Campanha entregará agasalhos neste sábado em Santo Antônio

Solidariedade está presente nos bairros da cidade

Devido ao inverno, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina está organizando uma Campanha do Agasalho, a qual tem ajuda e parceria com o SESC ( Serviço Social do Comércio), CEDI (Centro de Diagnóstico e imagem), UNIMED (Confederação Nacional das Cooperativas Médicas) e MFC (Movimento Familiar Cristão).

A população atendida será a que reside no povoado da Platina. A entrega acontecerá neste próximo sábado, dia 4, das 8h às 12 horas.

A comissão organizadora convida todos os moradores do local para a retirada da doação e afirmam que só será entregue às pessoas que estiverem usando máscaras e respeitando o distanciamento social.