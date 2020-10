Campanha majoritária em Guapirama tem passeata e debate de ideias

Candidatos andam a pé pelas ruas para ouvir reivindicações da população

A campanha de Beto Casagrande(PROS), 49 anos, e Lazinho(PMN), 75, segue em ritmo acelerado.

Nesta semana, houve passeata pelas ruas da cidade juntamente com seus candidatos a vereadores, voluntários e coordenadores, conversando com a população, pedindo votos de confiança e entregando o plano de governo sem fazer falsas promessas.

Dentro do planejamento e dos estudos da realidade sócio-econômica do município, também há espaço para as demandas sugeridas pelos eleitores, de tal forma que a cidade continuará a evoluir e a se destacar no Paraná por uma gestão de continuidade e excelência.