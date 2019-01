Campeã sul-americana de Atletismo é de Santo Antônio da Platina

Josiane Calixto tem 11 anos

Josiane Calixto da Silva (fotos), de 11 anos, visitou o npdiario, em Santo Antônio da Platina, para agradecer os apoiadores e patrocinadores que a ajudaram a conquistar mais títulos em 2018, incluindo campeã geral e vice-campeã individual no Sul-americano de Atletismo (Barra Assimétrica, Solo, Salto, Paralelas e Trave), disputado em outubro do ano passado, em Lima, no Peru.

A atleta, que estava acompanhada dos pais, Terezinha e José Augusto da Silva, popular Zé das Medalhas, lembrou, quase não foi ao evento esportivo por dificuldades financeiras, porém, uma campanha iniciada por Ana Tereza Lemes, Daniela Moreira, e Úrsula Rafaela Lourenço surtiram resultados.

O npdiario também participou ao divulgar a conta corrente da menina, que recebeu recursos a partir de dez reais, “tivemos doações de vários municípios”, contou Josiane, que vai treinar, a partir desta segunda-feira, dia sete, e estagiar no Flamengo, no Rio de Janeiro e, em agosto, participará de nova competição internacional, dessa vez nos Estados Unidos.



Josiane tem perfeita consciência de que está sacrificando a infância e a pré-adolescência.Ela fazia Taekwondo (arte marcial) e se destacava, só que ao “brincar” num ginásio de esportes de Jacarezinho, foi orientada a procurar um local mais avançado.Ela tinha sete anos.

Desde então, após ser aprovada, treina todos os dias, inclusive sábados, no Centro de Excelência de Ginástica Artística (foto abaixo) , onde iniciaram, por exemplo, Daiane dos Santos, e Daniele Hypólito.Localizado no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, é considerado o melhor do Brasil.