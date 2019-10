Campeonato Pro Tork Gaúcho de Motocross realiza etapa

Neste final de semana

O Campeonato Pro Tork Gaúcho de Motocross realiza sua quarta etapa neste final de semana, dias 12 e 13 de outubro. A cidade escolhida para sediar o evento é Antônio Prado, na Serra, que recebe o estadual pelo segundo ano consecutivo. Além de patrocinar o certame, a Pro Tork será representada por Lucas Basso.

Ele detém o terceiro lugar na MX2 e o quarto na MX Pró e na Elite. Sua expectativa é subir na classificação. “Não obtive o desempenho que gostaria nas primeiras corridas, mas a temporada ainda está em aberto. Agora estou recuperando resultados e confiante de que podemos conquistar mais títulos”, destaca.

As disputas levantam poeira no Motódromo Sérgio e Silvina Ravanello. Seu traçado tem aproximadamente 1.200 metros e vários trechos de baixa velocidade, que exigem técnica dos atletas, além de cautela nas ultrapassagens. Por falar neles, mais de 200 participantes devem prestigiar as provas.

Treinos livres, previstos para as 9h40, abrem a programação no sábado, que continua com os cronometrados, às 13h20. As corridas acontecem a partir das 16h40. Já no domingo tudo começa com o warm up, às 9h. A primeira bateria larga às 11h20 e a Elite MX fecha o dia, às 16h40. A grade está sujeita a alterações.

Os visitantes devem comparecer em grande número, apoiando a modalidade popular na região. O ingresso antecipado válido para sábado e domingo custa R$ 10, valor que sobe para R$ 20 na hora. Quem desejar acompanhar apenas as atividades de domingo para R$ 15. No local haverá praça de alimentação.

Serviço: Campeonato Pro Tork Gaúcho de Motocross

Etapa: 4

Data: 12 e 13 de outubro

Local: Motódromo Sérgio e Silvina Ravanello – Antônio Prado

Quanto: R$ 10 antecipado ou 20 no local (válido para sábado e domingo)

A Pro Tork é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS

Energy Drink e Sportbay.